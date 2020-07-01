المرور: إيقاف الخدمات بسبب المخالفات فوق الـ20 ألف ريال تحسمه المحكمة

بعد إبلاغ المتقاعسين بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا..
قال المرور السعودي إن الفقرة «٣» من المادة «٧٥» بنظام المرور تنصّ على وجوب تنبيه المخالف بأيّ وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها يبلَّغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدِّدْ يُحال للمحكمة المُختصَّة؛ للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.
جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين قال فيه: «السلام عليكم، جاتني رسالة اليوم صباحًا، هل فيها إيقاف خدمات إذا ما سددت؟؟» موضحًا أن نصَّ الرسالة جاء كالتالي: «نودّ تذكير حامل الهوية رقم 1481*** بأن المخالفات على سجلكم بلغت قيمتها أكثر من 20000 ريال، نأمل المبادرة بالسداد خلال ثلاثين يومًا».
وأجاب المرور عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «تنص المادة «٧٥» من نظام المرور الفقرة «٣» على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيله إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها يُبَلَّغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدد يحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات».
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