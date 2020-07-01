بـ10 بدائل.. طرق توفير زيادة القيمة المضافة من بنود أخرى

نشرت مبادرة «الحصالة» الوقفية للوعي المالي «إنفوجراف»، اليوم الأربعاء، تضمَّن 10 بدائل يمكن للمواطن الاستفادة منها بالتزامن مع دخول قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية.

وتضمَّنت البدائل التي طرحتها مبادرة «الحصالة»، البحث عن بدائل لتحديد الأرخص سعرًا، والاستفادة من برنامج حساب المواطن، وترشيد استهلاك ما يرفع قيمة الفواتير، والاشتراك في أنظمة التأمين والحماية المناسبة، واستثمار النقاط والمكافآت ببطاقات العضوية وكوبونات الشراء.

كما تضمَّنت البدائل تقليل طلبات المطاعم والمقاهي والعزائم وخلافها، ومعرفة السلع والخدمات المشمولة بالضريبة المضافة، والاعتماد على الأكل المنزلي، ووضع خطة ادخار نسبة من الدخل، وتجنب شراء الكماليات غير الضرورية.

ودخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية؛ وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم (أ/638) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، المتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كل الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة؛ وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إذ يمكن لجميع المُكلَّفين الوصول إليه من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

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وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكُّد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي: اسم المتجر، وتاريخ الشراء، والرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة، داعيةً إياهم إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توافر تلك العناصر؛ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (gazt.gov.sa)، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.

كما دعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأنظمة الضريبية في المملكة والامتثال لأحكامها، إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو عبر حساب الهيئة الخاص بالعناية بالعملاء في تويتر (@GAZT_CARE).

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