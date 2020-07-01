«الفحص الدوري» تُعلن مواعيد العمل الجديدة في محطاتها بالمناطق

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، مواعيد العمل الجديدة في محطات الفحص في مدن ومحافظات المملكة المختلفة، التي ستُطبَّق اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1/7/2020.

وأوضحت الإدارة أن العمل في محطات «الرياض1، والرياض2، ومكة، والمدينة المنورة، وجدة1، وجدة2، والدمام والهفوف، وأبها، والطائف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والخرج، وجيزان، ونجران، وحفر الباطن»؛ سيكون من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 7 صباحًا حتى الـ10 مساءً يومي الجمعة والسبت.

كما ستكون مواعيد العمل في محطات «الجوف، وبيشة، والمجمعة، والباحة، ومحايل عسير، وعرعر، والقريات، ووادي الدواسر، والخفجي، والخرمة، والرس» من الساعة 7 صباحًا حتى 4 عصرًا من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 7 صباحًا إلى 2 ظهرًا يومي الجمعة والسبت.

وأهابت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، بجميع العملاء والزوار، اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بلبس الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم رفض قياس درجات الحرارة، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، والحرص على استخدام المعقمات المتوافرة بجميع مرافق المحطات، مشيرةً إلى أنها ستُلزم جميع محطات الفحص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.