«أبشر»: حالة واحدة توقف حساب المستخدم المسجل

أوضحت منصة أبشر أنه يتم إيقاف حساب المستخدم المسجل لديها بعد مغادرة المملكة بتأشيرة خروج نهائي.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المستخدمين قال فيه: «هل عندما يتم أخذ تأشيرة الخروج النهائي يتوقف حساب أبشر؟ أو يتوقف بعد السفر ومغادرة البلاد؟ أم لا يتوقف ولو تم الخروج النهائي والسفر والإقامة سارية؟».

وأجابت منصة (أبشر) عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر قائلةً: «أخي الكريم، يتم إيقاف الحساب بعد مغادرة المملكة بتأشيرة خروج نهائي.. تشرفنا بتواصلك».

وفي وقت سابق، نشر الحساب الرسمي لمنصة «أبشر» مجموعة من أبرز الأسئلة وإجاباتها حول الخدمات المتاحة عبر المنصة، وكان منها الاستفسار عن إمكانية الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة، وكذلك تسجيل المواليد، بجانب استفسارات تتعلق بالوثائق المفقودة.

وورد على حساب (أبشر) بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنفوجراف بعنوان «أسئلة وأجوبة»، وعلق عليه قائلًا: «تغريدة أسبوعية حول أبرز الأسئلة التي تهمكم بخصوص خدمات منصة أبشر».

وفيما يلي تستعرض «عاجل» الأسئلة وإجابتها:

– هل أستطيع الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة أبشر؟

نعم، يمكنك ذلك من خلال تبويب خدمات المكفولين، ثم استعلامات، واختيار حالة تأشيرة خروج وعودة.

– هل خدمة تسجيل المواليد تتطلب زيارة فروع الأحوال المدنية؟

لا يتم تنفيذ الخدمة إلكترونيًّا من خلال منصة أبشر.. واستلام الوثائق عن طريق العنوان الوطني (واصل).

– هل يلزم حجز موعد لتفعيل حساب أبشر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية؟

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لا.. يمكنك التحقق من الأجهزة القريبة منك من خلال الدخول على موقع أبشر في أسفل الصفحة واختيار مواقع التسجيل والتفعيل.

– كيف أجدد جواز السفر لأحد أفراد الأسرة لم تصدر له بطاقة الهوية من خلال منصة أبشر؟ وما الخطوات في حال وجود رب الأسرة خارج المملكة؟

يتم ذلك من خلال خدمة المواعيد للجوازات من حساب رب الأسرة. وفي حال وجود رب الأسرة خارج المملكة يمكن تفويض شخص آخر لتجديد الجواز باستخدام خدمة التفاويض، واختيار تفويض مراجعة القطاعات.

– بعد تقديم الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، هل أستطيع إلغاء البلاغ؟

لا يمكن إلغاء البلاغ، ويتم حجز موعد من خلال خدمة طلب وثيقة بدل فاقد لاستلام الوثائق بنسخة جديدة.

– بعد تنفيذ خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، هل أستطيع طباعة البلاغ؟

يتم تقديم البلاغ إلكترونيًّا ولا يتطلب طباعته.

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