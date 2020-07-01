إحالة امرأتين و6 رجال وافدين إلى النيابة العامة بعد المشاجرة الجماعية بالباحة

الحادثة وقعت نتيجة خلافات سابقة بينهم
أحالت شرطة منطقة الباحة 8 وافدين إلى النيابة العامة، إثر مشاجرة جماعية في مدينة الباحة، نتيجة خلافات سابقة بينهم.
وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، أوضح –في وقت سابق– أن الجهات الأمنية ألقت القبض على 8 وافدين (6 رجال وامرأتين).
وتتراوح أعمار المقبوض عليهم، إثر مشاجرة جماعية بين العقدين الثاني والسادس، وهم من جنسيات عربية، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافةً.
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