السعودية اليوم / الكلية التقنية للبنات بحائل تبادر بصناعة ‏400 كمامة قماشية لمواجهة ‏فايروس كورونا ‏



حائل 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

بادرت الكلية التقنية للبنات بمنطقة حائل بتصنيع ما يزيد عن (٤٠٠) ‏كمامة قماشية للإسهام في توفير مستلزمات الوقاية من فيروس

‏ وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بحائل موضي بنت أحمد الوارفي أن ‏الجهود لم تبذل إلا عن إيمان تام بأهمية الدور الوطني لمواجهة مثل هذه ‏الجائحة والإسهام وتفعيل أدوار المؤسسات والمنشآت الحكومية بواجبها ‏المجتمعي حيث أستفاد من هذه المبادرة العديد من منسوبي ومنسوبات ‏المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة وخارجها .

‏ // انتهى //

13:41ت م

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حائل 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسبادرت الكلية التقنية للبنات بمنطقة حائل بتصنيع ما يزيد عن (٤٠٠) ‏كمامة قماشية للإسهام في توفير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد ‏وذلك في ظل مبادرة العطـاء التقني تحت شعار " حياة آمنه " .‏ وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بحائل موضي بنت أحمد الوارفي أن ‏الجهود لم تبذل إلا عن إيمان تام بأهمية الدور الوطني لمواجهة مثل هذه ‏الجائحة والإسهام وتفعيل أدوار المؤسسات والمنشآت الحكومية بواجبها ‏المجتمعي حيث أستفاد من هذه المبادرة العديد من منسوبي ومنسوبات ‏المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة وخارجها .‏ // انتهى //13:41ت م0085

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