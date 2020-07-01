السعودية اليوم / 781 مستفيدا من خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية بـصحة الحدود الشمالية



عرعر 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

قالت صحة الحدود الشمالية: إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بلغ 781 مستفيدا وذلك خلال ستة أشهر من عام 2020 م حيث تم تنفيذ زيارات ميدانية منزلية شهرية وأسبوعية من خلال فرق طبية متخصصة قدّمت من خلالها خدمات التوعية الصحية للمرضى وأسرهم، عبر مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية والعلاجية التأهيلية حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج مرافقي المرضى 432 مستفيد ومبادرة فحص العيون .

وبلغ عدد المستفيدين 13، كما تم توصيل المرضى للعيادات الخارجية ولمراكز الكلى من المنزل للمستشفى لعدد 41 مستفيد، إضافة لعمل برنامج تدريبي للكادر التمريضي والأطباء للمهارات الأساسية .

// انتهى //

13:37ت م

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