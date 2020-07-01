السعودية اليوم / استئناف حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي وتسيير 14 رحلة منتظمة



القاهرة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

استؤنفت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم، وسط تدابير وإجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار

وتُقلع من مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم، 14 رحلة جوية تابعة لمصر للطيران على متنها نحو 2000 راكب إلى عدة دول خارجية، حيث أقلعت رحلتان، الأولى إلى تونس والثانية إلى لندن، كما يشهد المطار وصول 38 رحلة دولية من وجهات مختلفة سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية.

وكانت مصر قد علّقت حركة الطيران من مصر وإليها يوم 19 مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

// انتهى //

13:34ت م

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القاهرة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واساستؤنفت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم، وسط تدابير وإجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك وفق الخطة التي أعلنتها الحكومة المصرية لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية الفندقية والمطارات وشركات الطيران.وتُقلع من مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم، 14 رحلة جوية تابعة لمصر للطيران على متنها نحو 2000 راكب إلى عدة دول خارجية، حيث أقلعت رحلتان، الأولى إلى تونس والثانية إلى لندن، كما يشهد المطار وصول 38 رحلة دولية من وجهات مختلفة سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية.وكانت مصر قد علّقت حركة الطيران من مصر وإليها يوم 19 مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.// انتهى //13:34ت م0080

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