

الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

وصفت شخصيتان بجمهورية بنجلاديش قرار المملكة بإقامة فريضة الحج لهذا العام بعددٍ محدود جداً من المواطنين والمقيمين بمُختلف الجنسيّات من داخل المملكة، بالقرار المتوافق مع الشريعة الإسلامية الذي يحقق عدم تعطيل الفريضة مع الحفاظ على صحّة وسلامة الحُجّاج وتحقيق المقاصد الشرعية.

وأشاد نائب مدير جامعة دار المعارف الإسلامية محمد فرقان الله خليل، بقرار المملكة وأنه المناسب للظروف الحالية، ويتوافق مع أحكام الشريعة ويحفظ المسلمين؛ لأن ازدحامهم بالمشاعر المقدسة قد يسبب الضرر لهم ولبلاد المسلمين كافة في ظل هذه الجائحة .

من جانبه أيّد المدير المؤسس لجامعة الخير الإسلامية محمد عبدالمنتقم القرار وقال :" إن هذا القرار مناسب للظروف الحاليّة ومن ضمن الضروريات الخمس التي جاء بها الشرع الحكيم ".

// انتهى //

13:33ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكاديميان من بنجلاديش يؤكدان أن قرار المملكة لحج هذا العام يتوافق مع أحكام الشريعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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