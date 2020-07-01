السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بجازان تنظم محاضرتين ضمن مبادرة "ملتزمون في عودتنا"



جيزان 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، تنظيم المحاضرات التوعوية عن بعد ضمن مبادرة "ملتزمون في عودتنا"، حيث نظمت يوم أمس محاضرتين، الأولى بعنوان: (أمن الوطن مسؤولية الجميع) ألقاها الشيخ خالد بن أحمد النمازي، والثانية بعنوان: (موجبات رحمة الله) ألقاها الشيخ حسن بن يحيى دغريري، وذلك عبر البث المباشر على قناة الوزارة في اليوتيوب.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن مبادرة "ملتزمون في عودتنا"، حيث بدأت يوم السبت الماضي برعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتتناول موضوعات متنوعة تحث في مجملها على الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي وباء

// انتهى //

13:33ت م

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جيزان 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، تنظيم المحاضرات التوعوية عن بعد ضمن مبادرة "ملتزمون في عودتنا"، حيث نظمت يوم أمس محاضرتين، الأولى بعنوان: (أمن الوطن مسؤولية الجميع) ألقاها الشيخ خالد بن أحمد النمازي، والثانية بعنوان: (موجبات رحمة الله) ألقاها الشيخ حسن بن يحيى دغريري، وذلك عبر البث المباشر على قناة الوزارة في اليوتيوب.وتأتي هذه المحاضرات ضمن مبادرة "ملتزمون في عودتنا"، حيث بدأت يوم السبت الماضي برعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتتناول موضوعات متنوعة تحث في مجملها على الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي وباء كورونا ، والواجب الشرعي تجاه المحافظة على أمن المجتمع وسلامته.// انتهى //13:33ت م0077

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