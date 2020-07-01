السعودية اليوم / مخاوف من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كرونا مجدداً في 36 منطقة بريطانية



لندن 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

أفادت تقارير عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كرونا المستجد خلال الأسبوع الماضي ضمن 36 منطقة في بريطانيا.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية اليوم إلى أن فرض حظر شامل على بعض المناطق في قلب العاصمة لندن بات على بعد أيام معدودة، حيث تراقب السلطات الوضع عن كثب من أجل اتخاذ الإجراء المناسب، مبينة أن المخاوف شملت بلديتي "بارنت" و "هارو" شمال العاصمة، إضافة إلى مدينة براتفورد بالقرب من لندن.

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13:30ت م

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