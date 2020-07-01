السعودية اليوم / المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يعقد غداً اجتماعاً افتراضياً برئاسة مصر



القاهرة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اجتماعا افتراضيًا (عن بعد) غداً الخميس برئاسة مصر، كما أنه من المقرر أن يقوم المكتب بالاعداد لاعمال الدورة العادية الـ(43) للمجلس (عن بعد) يوم الأحد المقبل برئاسة موريتانيا.

وأوضحت الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم أنه في إطار التحديات التي طرأت على المنطقة العربية والعالم بشأن التعامل مع تبعات جائحة "كوفيد 19" وما ترتب عليه من قيود وتجميد للفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية وما يتطلبه الوضع الراهن من إيجاد بديل يمكن من خلاله تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية وكيفية دعم الشباب العربي في ظل هذا الجائحة، دعت جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماعات المجلس ومكتبه التنفيذي (عن بعد).

وشددت أبو غزالة على حرص الجامعة لدعم الشباب العربي وإلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية للتصدي لجائحة "كوفيد 19" من خلال العمل معاً من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية شبابنا العربي من هذا الوباء الخطير، وحرصاً على الشباب العربي ومساعدته في ظل هذه الجائحة والذي يعد من بين أهم أولويات الجامعة العربية وآلية عملها المتمثلة في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي.

ونوهت بأنه سيتم عرض العديد من الموضوعات الهامة التي تخدم شبابنا العربي من برامج وأنشطة وجلسات حوارية على جدول أعمال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب مثل مؤتمر حول الشباب العربي ما بعد جائحة

كما يتضمن جدول الأعمال العديد من الأنشطة

وأكدت أبو غزالة أن قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة يعمل على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية حول دعم الشباب العربي ومستقبله في ظل جائحة كورونا، والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين وزرات الشباب والرياضة في الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الدول العربية لمواجهة هذه الجائحة.

// انتهى //

13:22ت م

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القاهرة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسيعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اجتماعا افتراضيًا (عن بعد) غداً الخميس برئاسة مصر، كما أنه من المقرر أن يقوم المكتب بالاعداد لاعمال الدورة العادية الـ(43) للمجلس (عن بعد) يوم الأحد المقبل برئاسة موريتانيا.وأوضحت الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم أنه في إطار التحديات التي طرأت على المنطقة العربية والعالم بشأن التعامل مع تبعات جائحة "كوفيد 19" وما ترتب عليه من قيود وتجميد للفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية وما يتطلبه الوضع الراهن من إيجاد بديل يمكن من خلاله تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية وكيفية دعم الشباب العربي في ظل هذا الجائحة، دعت جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماعات المجلس ومكتبه التنفيذي (عن بعد).وشددت أبو غزالة على حرص الجامعة لدعم الشباب العربي وإلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية للتصدي لجائحة "كوفيد 19" من خلال العمل معاً من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية شبابنا العربي من هذا الوباء الخطير، وحرصاً على الشباب العربي ومساعدته في ظل هذه الجائحة والذي يعد من بين أهم أولويات الجامعة العربية وآلية عملها المتمثلة في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي.ونوهت بأنه سيتم عرض العديد من الموضوعات الهامة التي تخدم شبابنا العربي من برامج وأنشطة وجلسات حوارية على جدول أعمال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب مثل مؤتمر حول الشباب العربي ما بعد جائحة كورونا ، منتدى الشباب العربي الأوروبي السابع، بغداد عاصمة الشباب العربي لعام 2020، وبرنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية، وجلسة حوارية حول الشباب العربي والثورة الصناعية، جلسة حوارية حول ماذا يريد الشباب العربي للوصول لأهداف التنمية المستدامة.كما يتضمن جدول الأعمال العديد من الأنشطة الرياضية مثل دورة التشريعات والأنظمة الرياضية، دورة تدريبية في مجال التسويق والاعلام الرياضي، البرنامج العربي المتقدم في الاستثمار الرياضي في المنشآت الرياضية.وأكدت أبو غزالة أن قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة يعمل على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية حول دعم الشباب العربي ومستقبله في ظل جائحة كورونا، والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين وزرات الشباب والرياضة في الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الدول العربية لمواجهة هذه الجائحة.// انتهى //13:22ت م0075

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