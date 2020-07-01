السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 1385 إصابة جديدة بكورونا و58 وفاة



جاكرتا 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

سجّلت إندونيسيا اليوم 1385 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ حتى الآن 57770 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2934.

// انتهى //

13:16ت م

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جاكرتا 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسسجّلت إندونيسيا اليوم 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ حتى الآن 57770 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2934.// انتهى //13:16ت م0073

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