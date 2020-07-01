السعودية اليوم / المهندس المورقي يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة 15 بأمانة العاصمة المقدسة



مكة المكرمة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

رفع وكيل أمين العاصمة المُقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبد الرحمن المورقي بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأبدى المورقي فخره واعتزازه الكبير بهذه الثقة الغالية مؤكداً أنها ستكون - بعون الله تعالى- حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن، معرباً عن شكره وتقديره صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على دعمه اللامحدود لأعمال القطاع البلدي في المنطقة، ولصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، لأهتمامه بسير العمل البلدي بالمنطقة .

وأعرب عن شكره لمعالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله الحقيل، لحرصه الدائم في تطوير أعمال الشئون البلدية والقروية من كافة جوانبه ولـمعالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص على متابعته وتحفيزه المتواصل سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه وأن يوفق حكومتنا الرشيدة وأن يحفظ هذا الوطن وقادته وأمنه واستقراره .

// انتهى //

13:07ت م

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مكة المكرمة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسرفع وكيل أمين العاصمة المُقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبد الرحمن المورقي بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بترقيته الى المرتبة الخامسة عشر .وأبدى المورقي فخره واعتزازه الكبير بهذه الثقة الغالية مؤكداً أنها ستكون - بعون الله تعالى- حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن، معرباً عن شكره وتقديره صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على دعمه اللامحدود لأعمال القطاع البلدي في المنطقة، ولصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، لأهتمامه بسير العمل البلدي بالمنطقة .وأعرب عن شكره لمعالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله الحقيل، لحرصه الدائم في تطوير أعمال الشئون البلدية والقروية من كافة جوانبه ولـمعالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص على متابعته وتحفيزه المتواصل سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه وأن يوفق حكومتنا الرشيدة وأن يحفظ هذا الوطن وقادته وأمنه واستقراره .// انتهى //13:07ت م0071

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