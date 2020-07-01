السعودية اليوم / مدير تعليم المدينة المنورة يكرم الفائزين في مسابقة " أخيار "



المدينة المنورة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

كرم مدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم اليوم، الفائزين والفائزات في مسابقة مبادرة " أخيار " التي نفذتها الإدارة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441 هـ .

وتستهدف مبادرة "أخيار" طلاب وطالبات التعليم العام في المراحل الدراسية الثلاثة عن طريق الاتصال المرئي بحزمة من الفعاليات والمسابقات المتنوعة .

وأوضح العبدالكريم أن مبادرة "أخيار" ترتكز على مبادرة "خير المدينة" ومبادرة وزارة التعليم في استمرار التعليم "عن بُعد" ومسابقة الوزارة للقرآن الكريم، مبيناً أنها تنفذ على ثلاث مسارات الأول حفظ القرآن الكريم وتلاوته ومعاني الكلمات لسور مختارة، والمسار الثاني فضائل سور القرآن الكريم وآياته وبعض فضائل المدينة المنورة، إضافةً إلى مسابقات فنية في المسار الثالث تعنى بإبراز تاريخ المدينة المنورة وجهود الدولة في خدمتها .

وأعرب مدير التعليم عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته لهذه المبادرة التي تعنى باستثمار الوقت للطلاب والطالبات بما يعود عليهم بالنفع .

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13:01ت م

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