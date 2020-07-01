السعودية اليوم / بالتعاون مع وزارة الصحة... هيئة السفارات تنظم حملة للتبرع بالدم في الحي الدبلوماسي



الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

تواصل الهيئة العامة لحي السفارات بالتعاون مع وزارة الصحة تنفيذ حملة التبرع بالدم بشعار " قطرة من دمك تصنع الفرق" في الحي الدبلوماسي من خلال بنك الدم المتنقل لمدينة الملك سعود الطبية التي بدأت يوم الاحد الماضي وتستمر حتى الجمعة القادمة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً في المواقف الطولية المقابلة لعود سكوير .

وتأتي الحملة وفق التزام الهيئة بدورها الاجتماعي ومسؤوليتها الاجتماعية المستدامة التي يدعمها سكان الحي للقيام بالواجب واستشعار أهمية العطاء وخدمة المجتمع .

وتعود الحملة وهي الثانية في الحي الدبلوماسي بالفائدة على المتبرع بزيادة نشاط الدورة الدموية، وتقليل نسبة الحديد في الدم لأنه أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين، ودعماً من أفراد المجتمع لبنوك الدم في المستشفيات .

يذكر أن الهيئة العامة لحي السفارات تحرص دائماًعلى إقامة أنشطة مختلفة وتوفير الخدمات اللازمة لسكان ومرتادي الحي الدبلوماسي، حيث تتولى تنظيم فعاليات مجتمعية وثقافية ورياضية وغيرها من النشاطات التي من شأنها رفع مستوى جودة الحياة في الحي الدبلوماسي وجعله أنموذج عصري .

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12:58ت م

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