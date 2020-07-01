متضرر من الدبلوم التربوي: نعاني من شروط تعجيزية ونريد حلاً

2020-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عمر الحربي – متضرر من إيقاف الدبلوم التربوي – أنه طيلة السنوات الثلاث الماضية عانى الخريجون مثله من الشروط الصعبة والتعجيزية، متمنيًا أن يتم توزيع القبول في جميع جامعات المملكة وبفروعها وبشروط ميسرة.

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وأبدى الحربي خلال تصريحات إلى برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء أمس الثلاثاء، أمله في أن يتم فتح الدبلوم التربوي حتى ولو استثنائيًا حال عدم جاهزية البرامج، مشددًا على أن إيقاف الدبلوم التربوي يحرم التعليم من كفاءات علمية ولهذا يتمنى حلًا عادلًا.

وتابع متحدثًا نيابة عن زملائه، أن إيقاف الدبلوم تسبب في تكدس 3 دفعات، وحرم التعليم من كفاءات علمية في ظل غياب البديل وعدم جاهزية برامج إعداد المعلم الجديدة، خاصةً وأن أحلام الكثير من الخريجين تحطمت في ظل الوعود الكثيرة دون إيجاد حل لمشكلتهم.