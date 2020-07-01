- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم متضرر من الدبلوم التربوي: نعاني من شروط تعجيزية ونريد حلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متضرر من الدبلوم التربوي: نعاني من شروط تعجيزية ونريد حلاً
تمنى فتحه حتى ولو استثنائياً حال عدم جاهزية البرامج
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عمر الحربي – متضرر من إيقاف الدبلوم التربوي – أنه طيلة السنوات الثلاث الماضية عانى الخريجون مثله من الشروط الصعبة والتعجيزية، متمنيًا أن يتم توزيع القبول في جميع جامعات المملكة وبفروعها وبشروط ميسرة.
وأبدى الحربي خلال تصريحات إلى برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء أمس الثلاثاء، أمله في أن يتم فتح الدبلوم التربوي حتى ولو استثنائيًا حال عدم جاهزية البرامج، مشددًا على أن إيقاف الدبلوم التربوي يحرم التعليم من كفاءات علمية ولهذا يتمنى حلًا عادلًا.
وتابع متحدثًا نيابة عن زملائه، أن إيقاف الدبلوم تسبب في تكدس 3 دفعات، وحرم التعليم من كفاءات علمية في ظل غياب البديل وعدم جاهزية برامج إعداد المعلم الجديدة، خاصةً وأن أحلام الكثير من الخريجين تحطمت في ظل الوعود الكثيرة دون إيجاد حل لمشكلتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر متضرر من الدبلوم التربوي: نعاني من شروط تعجيزية ونريد حلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.