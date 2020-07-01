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التدريب التقني وأمازون يبحثان التعاون في المجالات التدريبية والابتكار
ركز الاجتماع على تطوير مهارات أعضاء الهيئة بالمؤسسة
متابعات الخليج 365 - الرياض
التقى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بمكتبه في مقر المؤسسة أمس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويبسيرفيسز فهد العنزي ووفد من قيادات الشركة.
وبحث الجانبان أوجه التعاون المستقبلي بين المؤسسة وأمازون ،حيث ركز الاجتماع على الفرص الممكنة في تطوير مجالات التدريب والتعليم عن بعد، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة وفق أحدث التقنيات.
واستعرض الدكتور الفهيد خلال الاجتماع مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الاستراتيجية في ظل رؤية المملكة العربية ٢٠٣٠ وتجربتها في تقديم برامج التدريب عن بعد، ومن جانب أمازون ويب سيرفيسز قدم الرئيس التنفيذي فهد العنزي عرضاً لآليات التعاون مع المؤسسات التعليمية والحكومية العالمية لتعزيز الابتكار وتقديم الحلول التقنية لها.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدمت برامج التدريب خلال الفصل الماضي لأكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة بمختلف مناطق المملكة وحالياً تقدم برامج الفصل الصيفي لأكثر من 45 ألف متدرب ومتدربة.
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