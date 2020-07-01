، أكاديمية سليمان الحبيب تؤهل "384" ممارسًا صحيًّا بدورات تأهيلية مكثفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف البرنامج إلى تزويدهم بالمعرفة الشاملة وكذلك المهارات السريرية

ضِمن برنامج الدكتور سليمان الحبيب لتدريب أطباء الامتياز لسوق العمل، بدأ "384" ممارسًا وممارسة صحية في دورات تأهيلية مكثفة تستمر لمدة عام، بأكاديمية مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.

وقال الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية: إن الهدف من هذا البرنامج هو تطوير قدرات أطباء الامتياز والصيادلة والتمريض، وتزويدهم بالمعرفة الشاملة وكذلك المهارات السريرية، بالإضافة إلى توفير التدريب العملي بمستشفيات المجموعة؛ مضيفًا أن المجموعة توفر للمتدربين الذين هم من خريجي 11 جامعة، كل المعينات التي تساعدهم على تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج؛ حيث توفر بيئة دراسية نموذجية ومحاضرين خبراء على مستوى عالٍ من الكفاءة إضافة إلى تجهيزات تقنية متقدمة.

ولفت الدكتور "العمري" إلى أن أهداف البرنامج تتعدى التدريب؛ إذ إنها توفر للكوادر الراغبة فرصة التوظيف بمستشفيات المجموعة بعد إتمام فترة الامتياز واجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية؛ مؤكدًا أن المجموعة كانت -وستظل- من أكبر الداعمين للتوطين؛ حيث إنها تسعى بشكل مستمر للاستفادة من الكوادر الوطنية خاصة من فئة الشباب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولياتها تجاه المجتمع، وتوافقًا مع سياسات واستراتيجيات الدولة التي تضع توطين الوظائف وتدريب وتأهيل الشباب في كل المجالات في موضع متقدم في سلم أولوياتها.

وبرنامج الدكتور سليمان الحبيب لتدريب أطباء الامتياز، يخدم هذه الأهداف بشكل مباشر، وفي قطاع مهم هو قطاع الرعاية الصحية.

وكشف الدكتور "العمري" عن أن المجموعة تخطط خلال المرحلة القادمة لإتاحة المزيد من فرص التعليم والتدريب الطبي ودعم البحث العلمي وتطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة عمل فعلية؛ وهو الأمر الذي سيقدم دفعة قوية لجهود السعودة والتوطين، ويسهم كذلك في تحقيق أهداف رؤية المملكة "2030" الطموحة.

وأشار الدكتور عوض العمري، إلى أن جهود المجموعة في اتجاه تدريب وتأهيل الكوادر الطبية تأتي أيضًا في إطار استراتيجيات المجموعة لتطوير وتجويد خدمات الرعاية الطبية في المملكة، خدمة للمرضى والمراجعين؛ وذلك برفع قدرات الكوادر الطبية وتزويدهم بالمهارات العملية والنظرية التي تعينهم على تقديم أداء أفضل.

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تعد من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية؛ إذ إنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال؛ حيث نفذت ما يقارب من "4000" فعالية بإجمالي عدد ساعات بلغ "8000" ساعة علمية، وكذلك "21" برنامج زمالة طبية و"5" دبلومات لخدمة التخصصات الصحية.مستشفى الدكتور سليمان الحبيب