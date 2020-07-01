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ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 2.16%؛ مما يعادل 0.89 سنتًا أمريكيًّا، ليصل إلى 42.16 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر خام غرب تكساس للعقود الآجلة بمقدار دولار و67 سنتًا، ليصل سعره إلى 40.16 دولارًا أمريكيًّا.النفط أسعار النفط
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 12:14 PM
غرب تكساس للعقود الآجلة صعد دولارًا و67 سنتًا
ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 2.16%؛ مما يعادل 0.89 سنتًا أمريكيًّا، ليصل إلى 42.16 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر خام غرب تكساس للعقود الآجلة بمقدار دولار و67 سنتًا، ليصل سعره إلى 40.16 دولارًا أمريكيًّا.
، برميل "خام برنت" يرتفع قافزًا فوق الـ42 دولارًا ،
المصدر : الخليج 365
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