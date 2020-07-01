، برميل "خام برنت" يرتفع قافزًا فوق الـ42 دولارًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - غرب تكساس للعقود الآجلة صعد دولارًا و67 سنتًا

ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 2.16%؛ مما يعادل 0.89 سنتًا أمريكيًّا، ليصل إلى 42.16 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر خام غرب تكساس للعقود الآجلة بمقدار دولار و67 سنتًا، ليصل سعره إلى 40.16 دولارًا أمريكيًّا.النفط أسعار النفط