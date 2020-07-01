السعودية | الإمارات في رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن: أمننا من أمن السعودية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإمارات في رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن: أمننا من أمن السعودية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:40 صباحًا, 1 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أكدت الإمارات، اليوم الأربعاء، خلال رسالة إلى مجلس الأمن، أن أمنها من أمن السعودية.

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