استراتيجية جديدة لصندوق التنمية الزراعية للتوسع ودعم القطاعات 

2020-07-01

متابعات الخليج 365 - واس

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية اليوم اجتماعاً برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وحضور أعضاء المجلس عبر الاتصال المرئي.

وفي مستهل الاجتماع رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق لدورة جديدة، وموافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة سمو ولي العهد على استراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة من (2021- 2025م)، حيث تقود هذه الاستراتيجية عملية التحول في الصندوق للسنوات القادمة من خلال استمرار دعم القطاعات الزراعية الرئيسية المستهدفة، والتوسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، مع المحافظة على التوازن المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الإنفاق تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

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وقدم الفضلي شكره لأعضاء المجلس في دورته السابقة على جهودهم، مثمناً الإنجازات التي حققها الصندوق خلال المدة الماضية التي شهدت نجاح تحقيق الأهداف العامة للصندوق لاستراتيجيته للفترة من (2016 – 2020م)، ومنها تحقيق التوازن المالي، وتعزيز دور الصندوق التنموي من خلال زيادة القروض التمويلية للأنشطة الزراعية المختلفة والمتوافقة مع الاستراتيجية الزراعية واستراتيجية الأمن الغذائي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس اطلع في اجتماعه على مراحل تطبيق الاستراتيجية الجديدة للصندوق التي تتميز أهدافها الرئيسية بالتوافق والتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة، واستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، وتأتي متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بها من برامج، لدعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة والتركيبة المحصولية حسب الميز النسبية للمناطق، وتشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج، وتحديث الاستراتيجيات والأنظمة لجميع قطاعات الصندوق وإداراته المختلفة، ويشمل في نطاقه تطوير الخطط التنفيذية وقياسها لمؤشرات الأداء ومتابعته وتطويره، ورفع مستوى التحول الرقمي في تقديم خدماته بما يكفل نمو الصندوق وبناء قدرات العاملين فيه كافةً، مبينًا أن المجلس استعرض تقرير الأداء العام للصندوق للفترة من (2016-2020م)، وكذلك تقرير أعمال الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما اعتمد المجلس خلال جدول أعماله اليوم تشكيل اللجان المنبثقة عنه.

يذكر أن صندوق التنمية الزراعية يعمل وفق خططه ومبادراته الإستراتيجية الطموحة في تقديم أفضل حلول التمويل المستدام للإسهام في تحقيق الاستراتيجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة.