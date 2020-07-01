سعر خام برنت يرتفع بنسبة 2.16%

2020-07-01

متابعات الخليج 365 - واس

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ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 2.16 في المئة، ما يعادل 0.89 سنت أمريكي، ليصل إلى 42.16 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر خام غرب تكساس للعقود الآجلة بمقدار دولار و67 سنتًا ليصل سعره إلى 40.16 دولارًا أمريكيًا.