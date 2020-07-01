، لتعزيز الوقاية من كورونا.. فرع "الموارد البشرية" بالرياض ينفذ مبادرتين مجتمعيتين ،

محمد بن مسعود - الدمام - للحد من انتشاره بما يضمن سلامة منسوبيه أثناء مباشرتهم أعمالهم الإدارية والميدانية

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الحالي، مبادرتين مجتمعيتين بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية لتعزيز الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بما يضمن سلامة منسوبيه في أثناء مباشرتهم أعمالهم الإدارية والميدانية.

أولى المبادرات نفّذتها إدارة المسؤولية الاجتماعية وتتضمن التعقيم الوقائي للمساجد والمصليات في مبنى الفرع والفروع الإيوائية التابعة له بالتعاون مع شركة لانا الطبية وشركة موبي للمنظفات وجمعية ريف الخيرية، فيما نظمت إدارة الأسر الكافلة المبادرة الثانية "رعاية" بالتعاون مع مستشفى الحمادي، وتم خلالها توفير المستلزمات الوقائية مثل أجهزة قياس الحرارة والكمامات والمعقمات، إضافة إلى توزيع المطبوعات التوعوية على موظفي وموظفات الفرع كافة.

تأتي هذه المبادرات استكمالاً للجهود الاحترازية التي اعتمدها فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض أخيراً بهدف رفع مستوى الوعي بين فئاته المستفيدة وتوفير البيئة الآمنة والصحية للكادر العامل معهم في مقار العمل كافة.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منطقة الرياض فيروس كورونا الجديد