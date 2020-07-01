محمد بن مسعود - الدمام - ناقشا خلال اللقاء الفرص الممكنة للتطوير والتعليم عن بُعد وفق أحدث التقنيات التقى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بمكتبه في مقر المؤسسة أمس، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات أمازون فهد العنزي. وتم خلال اللقاء بحث الفرص الممكنة في تطوير مجالات التدريب والتعليم "عن بُعد"، وتطوير المهارات وفق أحدث التقنيات.المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمازون 01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 11:55 AM ناقشا خلال اللقاء الفرص الممكنة للتطوير والتعليم عن بُعد وفق أحدث التقنيات Advertisements "التدريب التقني" تبحث التعاون في المجالات التدريبية والابتكار مع "أمازون" "التدريب التقني" تبحث التعاون في المجالات التدريبية والابتكار مع "أمازون" التقى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بمكتبه في مقر المؤسسة أمس، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات أمازون فهد العنزي. وتم خلال اللقاء بحث الفرص الممكنة في تطوير مجالات التدريب والتعليم "عن بُعد"، وتطوير المهارات وفق أحدث التقنيات. الكلمات المفتاحية ، "التدريب التقني" تبحث التعاون في المجالات التدريبية والابتكار مع "أمازون" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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