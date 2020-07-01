، بينها السعودية.. الاتحاد الآسيوي: خمس دول مهتمة باستضافة كأس آسيا 2027 ،

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، أن اتحادات: المملكة العربية السعودية، والهند، وإيران، وقطر، وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، على أن يتم الإعلان عن هوية الدولة المستضيفة في عام 2021.
وأفاد الاتحاد القاري في بيان له "بعد دعوة جميع الاتحادات القارية باستضافة كأس آسيا 2027، في 30 يونيو، يؤكد الاتحاد الآسيوي أنه تلقى إعرابًا عن الاهتمام من خمسة اتحادات أعضاء"، وهي: "المملكة العربية السعودية، والهند، وإيران، وقطر، وأوزبكستان"، وسيعمل الاتحاد مع الأعضاء لتقديم الوثائق اللازمة للترشح "وسيعلن عن الدولة المضيفة في عام 2021".
وتستضيف الصين النسخة المقبلة في عام 2023.
وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر بداية أبريل الماضي تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس، وذلك على خلفية فيروس كورونا المستجد.
وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات مطلع العام الماضي 24 منتخباً للمرة الأولى.
وتستضيف المملكة عديداً من الأحداث الرياضية في الآونة الأخيرة، في مسعى لزيادة النشاطات الرياضية في إطار "رؤية 2030".
وعلى غرار جميع الأحداث الرياضية المحلية، القارية أو الدولية، تم تعليق التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات 2023 ومونديال قطر 2022 بسبب "كوفيد-19".الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
بينها السعودية.. الاتحاد الآسيوي: خمس دول مهتمة باستضافة كأس آسيا 2027صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-01
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، أن اتحادات: المملكة العربية السعودية، والهند، وإيران، وقطر، وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، على أن يتم الإعلان عن هوية الدولة المستضيفة في عام 2021.
وأفاد الاتحاد القاري في بيان له "بعد دعوة جميع الاتحادات القارية باستضافة كأس آسيا 2027، في 30 يونيو، يؤكد الاتحاد الآسيوي أنه تلقى إعرابًا عن الاهتمام من خمسة اتحادات أعضاء"، وهي: "المملكة العربية السعودية، والهند، وإيران، وقطر، وأوزبكستان"، وسيعمل الاتحاد مع الأعضاء لتقديم الوثائق اللازمة للترشح "وسيعلن عن الدولة المضيفة في عام 2021".
وتستضيف الصين النسخة المقبلة في عام 2023.
وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر بداية أبريل الماضي تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس، وذلك على خلفية فيروس كورونا المستجد.
وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات مطلع العام الماضي 24 منتخباً للمرة الأولى.
وتستضيف المملكة عديداً من الأحداث الرياضية في الآونة الأخيرة، في مسعى لزيادة النشاطات الرياضية في إطار "رؤية 2030".
وعلى غرار جميع الأحداث الرياضية المحلية، القارية أو الدولية، تم تعليق التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات 2023 ومونديال قطر 2022 بسبب "كوفيد-19".
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
12:03 PM
إضافة إلى قطر وإيران.. وسيتم الإعلان عن هوية الدولة المستضيفة في 2021
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، أن اتحادات: المملكة العربية السعودية، والهند، وإيران، وقطر، وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، على أن يتم الإعلان عن هوية الدولة المستضيفة في عام 2021.
وأفاد الاتحاد القاري في بيان له "بعد دعوة جميع الاتحادات القارية باستضافة كأس آسيا 2027، في 30 يونيو، يؤكد الاتحاد الآسيوي أنه تلقى إعرابًا عن الاهتمام من خمسة اتحادات أعضاء"، وهي: "المملكة العربية السعودية، والهند، وإيران، وقطر، وأوزبكستان"، وسيعمل الاتحاد مع الأعضاء لتقديم الوثائق اللازمة للترشح "وسيعلن عن الدولة المضيفة في عام 2021".
وتستضيف الصين النسخة المقبلة في عام 2023.
وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر بداية أبريل الماضي تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس، وذلك على خلفية فيروس كورونا المستجد.
وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات مطلع العام الماضي 24 منتخباً للمرة الأولى.
وتستضيف المملكة عديداً من الأحداث الرياضية في الآونة الأخيرة، في مسعى لزيادة النشاطات الرياضية في إطار "رؤية 2030".
وعلى غرار جميع الأحداث الرياضية المحلية، القارية أو الدولية، تم تعليق التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات 2023 ومونديال قطر 2022 بسبب "كوفيد-19".
، بينها السعودية.. الاتحاد الآسيوي: خمس دول مهتمة باستضافة كأس آسيا 2027 ،
المصدر : الخليج 365
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