، ارتفاع حاد في وفيات كورونا بروسيا.. 216 ضحية في 24 ساعة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
شهدت روسيا، لليوم الثاني على التوالي، ارتفاعًا حادًّا في حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 216 وفاة بين المصابين بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 154 وفاة أمس الثلاثاء و93 وفاة الاثنين؛ مما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9536 حالة وفاة.
في الوقت نفسه، شهد معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في روسيا، تراجعًا طفيفًا لليوم الرابع على التوالي؛ حيث رصدت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 6556 إصابة، مقابل 6693 إصابة أمس.
ووفق "روسيا اليوم"، أشارت غرفة العمليات إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 31.9% من المرضى الجدد.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 654405، منها 221938 حالة نشطة؛ مما يمثل انخفاضًا بـ3941 حالة نشطة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتجاوز عدد حالات الشفاء الجديدة من كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي، عدد الإصابات الجديدة؛ حيث تَمَاثل 10281 مريضًا للشفاء التام في البلاد منذ أمس؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 422931 شخصًا.روسيا فيروس كورونا الجديد
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 11:32 AM
الرقم الجديد يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9536 حالةارتفاع حاد في وفيات كورونا بروسيا.. 216 ضحية في 24 ساعة
شهدت روسيا، لليوم الثاني على التوالي، ارتفاعًا حادًّا في حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 216 وفاة بين المصابين بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 154 وفاة أمس الثلاثاء و93 وفاة الاثنين؛ مما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9536 حالة وفاة.
في الوقت نفسه، شهد معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في روسيا، تراجعًا طفيفًا لليوم الرابع على التوالي؛ حيث رصدت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 6556 إصابة، مقابل 6693 إصابة أمس.
ووفق "روسيا اليوم"، أشارت غرفة العمليات إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 31.9% من المرضى الجدد.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 654405، منها 221938 حالة نشطة؛ مما يمثل انخفاضًا بـ3941 حالة نشطة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتجاوز عدد حالات الشفاء الجديدة من كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي، عدد الإصابات الجديدة؛ حيث تَمَاثل 10281 مريضًا للشفاء التام في البلاد منذ أمس؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 422931 شخصًا.
، ارتفاع حاد في وفيات كورونا بروسيا.. 216 ضحية في 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حاد في وفيات كورونا بروسيا.. 216 ضحية في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.