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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة تشمل محافظة جدة، والليث، والقنفذة، ورابغ ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مكة المكرّمة
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 11:19 AM
قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى السابعة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة تشمل محافظة جدة، والليث، والقنفذة، ورابغ ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
، الأرصاد تنبّه: رياح وأتربة على عدد من محافظات مكة المكرّمة ،
المصدر : الخليج 365
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