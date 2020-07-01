شكرا لمتابعة خبر عن وزارة المالية تعلن أسماء 135 مرشحا لبرنامج تأهيل المتميزين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن أسماء 135 مرشحا ومرشحة لبرنامج تأهيل المتميزين التدريب على رأس العمل، الذي تم الإعلان عنه مسبقا بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وخضعت آلية الترشيح للحوكمة بمعايير عالية لضمان المساواة في اختيار المرشحين، الذين أجروا اختبارات معرفية وسلوكية، بناء عليها تم ترشيح المطابقين للشروط، للمقابلة الشخصية لدى وزارة المالية، وسيخضع المرشحون المعلنة أسماؤهم للفحص الطبي لإتمام إجراءات الترشيح للبدء في عملية التدريب داخل الوزارة.

ويأتي البرنامج يأتي انطلاقا من حرص وزارة المالية على توفير فرص مميزة للطاقات الوطنية الشابة بعد تأهيلها وصقل مهاراتها بالشكل الأمثل ضمن بيئة عمل منتجة، وتستند في ذلك إلى إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة باقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد خيارات مثمرة للكوادر الوطنية.

و‏يهدف برنامج تأهيل المتميزين (التدريب المنتهي بالتوظيف) في وزارة المالية إلى استقطاب المؤهلين والمتميزين من حديثي التخرج، لرفع مستوى الكفاءة والخبرة وتطوير القدرات والمهارات والمعارف لديهم، من خلال التدريب على رأس العمل؛ بينما للاطلاع على الأسماء المرشحة عبر الرابط الإلكتروني التالي