شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب صندوق التنمية الصناعية بدعم إقراض بعض المشروعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، أنه على صندوق التنمية الصناعية التوسع في دعم إقراض مشروعات الصناعات الغذائية والمستهلكات الطبية.

وقال المجلس – في قرار أصدره اليوم - أنه على صندوق التنمية الصناعية التوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم هذه الصناعات.

وفي السياق نفسه، طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة العدل ، لاسترداد المبالغ المتعثرة تفعيلاً لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم (34945) وتاريخ 3/ 8 /1438هـ.