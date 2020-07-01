شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد العمل الجديدة في محطات الفحص الدوري للسيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، اليوم الأربعاء، مواعيد العمل الجديدة في محطات الفحص، في مدن ومحافظات المملكة المختلفة؛ حيث سيتم تطبيقها بدءًا من اليوم الأربعاء 1 /7 /2020.

وقالت أن العمل في محطات: " الرياض1، والرياض2، ومكة، والمدينة المنورة، وجدة1، وجدة2، والدمام والهفوف، وأبها، والطائف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والخرج، وجيزان، ونجران، وحفر الباطن" سيكون من الساعة 7 صباحاً وحتى 11 مساءً من الأحد للخميس، ومن الساعة 7 صباحاً وحتى الـ10 مساء في يومي الجمعة والسبت.

وتعد مواعيد العمل الجديدة في محطات:" الجوف، وبيشة، والمجمعة، والباحة، ومحايل عسير، وعرعر، والقريات، ووادي الدواسر، والخفجي، والخرمة، والرس" من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 عصراً من الأحد للخميس، ومن الساعة 7 صباحاً إلى 2 ظهرا في يومي الجمعة والسبت.