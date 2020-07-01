شكرا لمتابعة خبر عن تمديد مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية لمدة 3 أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن تمديد مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية لمدة 3 أشهر ابتداءً من اليوم؛ بسبب عدم قدرة عدد من المستوردين على إكمال طلبات التصحيح.
وأوضحت الهيئة، أن عدم المبادرة بتصحيح البيانات وثبوت وجود أي مخالفات سيُعرّض المنشأة لعقوبات، لافتة إلى أن عقوبة التَهرّب من الرسوم والضرائب أو مخالفة أحكام المنع والتقييد، قد تصل إلى 3 أمثال قيمة الشحنة.
وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى مصادرة البضاعة أو ما يعادل قيمتها، وقد تُغلظ العقوبة لتصل للحبس مدة لا تزيد على سنة؛ بينما في حال رصد مخالفات لا ترقى للتهريب الجمركي فسيُستوفى الفرق في الرسوم والضرائب مع فرض غرامة.
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