شكرا لمتابعة خبر عن توقعات طقس اليوم على معظم مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند استاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية أجواء صيفية مستقرة بوجه عام في معظم المناطق اليوم الأربعاء . توقع الدكتور عبد الله المسند استاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية أجواء صيفية مستقرة بوجه عام في معظم المناطق اليوم الأربعاء . وقال " المسند " في حسابه عبر " تويتر " : السحب التي قد تكون ممطرة تتشكل فوق قمم جبال السروات في عسير وجازان . Advertisements كما توقع أن تكون الرياح غربية ونشطة وقد تثير بعض الغبار في القطاع الغربي بمنطقتي مكة والمدينة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس اليوم على معظم مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.