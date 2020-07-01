شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مشروع الدائري الثالث بالمدينة المنورة يكتمل بنسبة 72% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشفت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن اكتمال 72% من مشروع الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة والذي يمتد إلى مسافة 84 كيلومترًا.

ونشرت إمارة منطقة المدينة المنورة، مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع تويتر، يوضح أن قيمة الدائرة الثالث 286 مليون ريال، فيما تتمثل أهداف المشروع في تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق بالمنطقة، وتسهيل حركة تنقل المركبات، واختصار زمن التنقل.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تقليل الازدحام المروري وخفض معدلات الحوادث، وخدمة سكان المخططات السكنية؛ فيما يشمل 9 جسور علوية، 3 تقاطعات رئيسية، 8 منحدرات رابطة، 10 طرق للخدمة، 6 منحدرات حلقية، كما يعمل به 350 مهندساً وعاملًا، بالإضافة إلى 120 آلية ومعدة.