شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني»: ارتفاع نسبة الرطوبة على الشرقية ودول الخليج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع نسبة الرطوبة على المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع - إن شاء الله - من غداً الخميس ارتفاع نسبة الرطوبة على الشرقية ودول الخليج العربي عدا الكويت ومتوقع امتداد الرطوبة إلى شرق منطقة الرياض بما فيها العاصمة " .

وأضاف "الحصيني" أن: " هذا قد يزيد من الإحساس بالحرارة

متوقع أمطار على عمان والإمارات واليمن والربع الخالي ومرتفعات عسير وجازان "؛ مضيفًا: " متوقع -إن شاء الله - من الجمعة 1441/11/12هـ امطار على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب منطقة الرياض " .

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وتابع: " الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.. هذه الأمطار - ان شاء الله - ما تضر التمور في النخيل لأن تمور النخيل " لم تنضج نضوج كامل".