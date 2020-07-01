شكرا لمتابعة خبر عن «الجمارك» توضح قيمة البضائع المفسوحة منذ بداية الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت هيئة الجمارك بأن قيمة البضائع المفسوحة في المنافذ الجمركية منذ بداية جائحة أعلنت هيئة الجمارك بأن قيمة البضائع المفسوحة في المنافذ الجمركية منذ بداية جائحة كورونا حتى 28 يونيوبلغت 257.49 مليار ريال . وتابعت الهيئة عبر حسابها "تويتر" بأنها ، إتخذت أعلى معايير الوقاية والصحة المهنية التي تضمن سلامة الحركة التجارية في المنافذ.

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