شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من " الإسكان " بشأن تطبق ضريبة القيمة المضافة على البناء الذاتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجابت وزارة الإسكان على استفسار أحد المواطنين حول تطبق ضريبة القيمة المضافة على البناء الذاتي.

وأوضحت الوزارة في ردها أنه بموجب الأمر الملكي، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة التي تنطبق على المسكن الأول القائم: (فيلا - شقة - دور - دوبليكس).

وأضافت: " لا يشمل الأراضي او البناء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية " .