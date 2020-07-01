بالفيديو.. «البيشي»: القيمة المضافة ستدفع فئة من المقيمين إلى الرحيل

قال الكاتب الاقتصادي محمد البيشي إن ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، ستُحقق فوائدة كثيرة للشعب السعودي.

وأضاف البيشي، عبر برنامج «كلنا مسؤول» على القناة السعودية الأولى: «أتصوَّر أن ضريبة القيمة المضافة ستحقق فوائد، بمعنى أنها سترفع قيمة تكلفة المعيشة في السعودية على المقيمين. ونحن نتحدث عن ١٥ مليون وافد في المملكة، يجذبهم رخص المعيشة.. بدل ما يشتغل سنتين أو خمسة يقعد ١٥ سنة».

وتابع: «أنا عشت فترة طويلة خارج المملكة، وكنت أدفع ٤٠٪ من راتبي ضرائبَ، ورسومًا بلديةً، وخدمات طرق، وكان هذا سبب رجوعي إلى السعودية»، لافتًا إلى أن قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية 15% سيجعل المقيمين غير المفيدين، يغادرون إلى بلدانهم، فيستفيد المواطن من ذلك.

وقال: «ليس مطلوبًا منا إلا تقليل إنفاقنا على الصعيد الشخصي 10% فقط، أو رفع إيراداتنا 10%، والدولة تقوم بالإجراءات الأخرى».

ودخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020م، حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية؛ وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم (أ/638) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، المتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كل الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة؛ وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

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وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي: اسم المتجر، وتاريخ الشراء، والرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة، داعيةً إياهم إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توافر تلك العناصر؛ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (gazt.gov.sa)، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.

كما دعت هيئة الزكاة والدخل، المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأنظمة الضريبية في المملكة والامتثال لأحكامها؛ إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو عبر حساب الهيئة الخاص بالعناية بالعملاء في تويتر (@GAZT_CARE).

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