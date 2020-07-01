«الحصيني» يكشف عن توقعاته بشأن طقس يومي الخميس والجمعة

الأمطار المتوقعة غير ضارة بتمور النخيل
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بدءًا من غد الخميس، ارتفاع نسبة الرطوبة على المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي عدا الكويت، ومتوقع امتدادها إلى شرق منطقة الرياض بما فيها العاصمة، وهذا قد يزيد من الإحساس بالحرارة.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الحصيني إلى أنه متوقع هطول أمطار على عمان والإمارات واليمن والربع الخالي ومرتفعات عسير وجازان، وتمتد من الجمعة على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب منطقة الرياض.
وأوضح الحصيني أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة، لافتًا إلى أنها لا تضر التمور في النخيل؛ لأنها لم تنضج نضجًا كاملًا.
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