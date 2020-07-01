«تنبيهات الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران والمدينة المنورة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وحبونا، وثار ويدمة، وخباش وشرورة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمَّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا، والمهد والعيص، وبدر وخيبر، ووادي الفرع وينبع، بالإضافة إلى ارتفاع الموج بها، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الأربعاء، لافتةً إلى رياح مثيرة للأتربة وغبار على 4 مناطق، وسماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

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وفي بيان عبر موقعها الرسمي، توقعت «هيئة الأرصاد» استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وعلى طول الساحل الغربي للمملكة.

كما توقعت سماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

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