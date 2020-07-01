حساب المواطن يجدد التذكير بالفرد المستقل وشروط إثبات الاستقلالية

أوضح برنامج حساب المواطن، تعريف الفرد المستقل في البرنامج، وشروط إثبات الاستقلالية، مشيرًا إلى أنه هو كل شخص يبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر، يقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به، ويكون غير متزوج (ذكرًا أو أنثى).

وأوضح حساب المواطن –عبر إنفوجراف أورده على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعنوان (ما المقصود بالفرد المستقل؟)– أن المقصود بالفرد المستقل هو كل شخص يبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر، يقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به، كما يكون غير متزوج، ذكرًا كان أو أنثى؛ أي أعزب، أو أرمل، أو مطلق وليس لديه تابعون أو مُعالون.

كما أوضح البرنامج أنه يجب أن يكون مستقلًّا في السكن، على أن يثبت ذلك بـ(عقد إيجار موحد باسم المستفيد، أو صك ملكية سكن باسمه، أو مشهد إثبات سكن جامعي أو سكن بأحد المعاهد أو الكليات العسكرية باسمه).

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