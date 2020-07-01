الأرصاد: سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة جزئيًّا على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الأربعاء، لافتةً إلى رياح مثيرة للأتربة وغبار على 4 مناطق، وسماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وفي بيانٍ عبر موقعها الرسمي، توقعت «هيئة الأرصاد»، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وعلى طول الساحل الغربي للمملكة.

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كما توقعت الهيئة سماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج مترًا إلى مترين ونصف. أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة مع ارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف. أما البحر فسيكون خفيف الموج إلى متوسط.