«الموارد البشرية» تضبط 450 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس

ضبطت فرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ سريان قرار منع العمل تحت أشعة الشمس 450 مخالفة لأحكام القرار، وذلك خلال الجولات الميدانية التي نفذت للتأكّد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق القرار.

وتنص المادة (38) من اللائحة التنفيذية للعمل على: قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير.

ودخل القرار حيز التنفيذ منذ 15 يوليو 2020م، وسوف يستمر العمل به ساريًا حتى تاريخ 15 سبتمبر 2020م؛ حيث يُمنع خلال هذه الفترة العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12:00 م حتى الساعة 3:00 م.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى التقيد بما جاء في القرار، حفاظًا على سلامة العاملين من الأخطار الصحية المصاحبة للتعرض المباشر لأشعة الشمس، مؤكدة في الوقت نفسه أن فرق التفتيش الميداني سوف تستمر في جولاتها في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام الجميع بتطبيقه, والإبلاغ عن المخالفات المرصودة من قبل المواطنين، وذلك عن طريق تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«الموارد البشرية» تحدد 3 حالات لنقل العامل من منشأته دون موافقة صاحب العمل

الموارد البشرية توضح العلاوة والتسكين والمكافأة في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

بالفيديو.. الموارد البشرية: ترقيات بدون شغور وظائف تعليمية.. وأخرى استثنائية مشروطة