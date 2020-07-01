السعودية اليوم / تعافي 685 حالة من كورونا في الكويت



الكويت 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

سجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 685 حالة تعافي من فيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 37715 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

// انتهى //

10:50ت م

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الكويت 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسسجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 685 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 37715 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.// انتهى //10:50ت م0035

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