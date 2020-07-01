السعودية اليوم / "النصيحة وآدابها" محاضرة بجمعية شرورة غداً



نجران 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة شرورة غداً، محاضرة بعنوان "النصيحة وآدابها"، يقدمها عبدالرحمن بن عمير الشهري، وذلك بعد صلاة المغرب عبر البث المباشر على حساب الجمعية في "تويتر".

وتأتي هذه المحاضرة ضمن برامج ومناشط الجمعية التي تقيمها خلال العام الحالي.

// انتهى //

09:56ت م

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