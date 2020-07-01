السعودية اليوم / الصين: لا وفيات بسبب كورونا وتسجيل 3 إصابات جديدة



بكين 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية، عدم تسجيل أي وفيات بسبب فيروس

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أنها سجّلت 3 إصابات جديدة جميعها بعدوى محلية ليصل إجمالي الإصابة المحلية 83534 حالة، تعافى منها 10 أشخاص ليصل إجمالي المتعافين إلى 78479 حالة، فيما سُجلت 1918 حالة وافدة من الخارج وتعافى منها 1839 حالة.

// انتهى //

09:08ت م

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بكين 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية، عدم تسجيل أي وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليستقر عدد الوفيات عند 4634 حالة وفاة.وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أنها سجّلت 3 إصابات جديدة جميعها بعدوى محلية ليصل إجمالي الإصابة المحلية 83534 حالة، تعافى منها 10 أشخاص ليصل إجمالي المتعافين إلى 78479 حالة، فيما سُجلت 1918 حالة وافدة من الخارج وتعافى منها 1839 حالة.// انتهى //09:08ت م0021

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