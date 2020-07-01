السعودية اليوم / 466 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا



برلين 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

سجّلت ألمانيا 466 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع بواقع 12 حالة، ليصل عدد الوفيات إلى 8985.

// انتهى //

09:05ت م

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برلين 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسسجّلت ألمانيا 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع عدد المصابين إلى 194725.وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع بواقع 12 حالة، ليصل عدد الوفيات إلى 8985.// انتهى //09:05ت م0020

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