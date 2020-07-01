السعودية اليوم / قيرغيزستان تسجل 439 حالة إصابة بفيروس كورونا



بيشكيك 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

سجلت قيرغيزستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 439 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في قيرغيزستان، أن 76 مريضًا بالفيروس قد تماثلوا للشفاء، مما رفع حالات الشفاء حتى الآن إلى 2443 حالة.

// انتهى //

09:00ت م

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بيشكيك 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسسجلت قيرغيزستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 5735 حالة.وأوضحت وزارة الصحة في قيرغيزستان، أن 76 مريضًا بالفيروس قد تماثلوا للشفاء، مما رفع حالات الشفاء حتى الآن إلى 2443 حالة.// انتهى //09:00ت م0019

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