السعودية اليوم / البرازيل تسجل 33846 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

سجلت البرازيل، اليوم، 33846 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيان لها، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 1402041 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 59 ألفا و594 وفاة حتى الأن.

// انتهى //

08:40ت م

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برازيليا 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسسجلت البرازيل، اليوم، 33846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 1280 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيان لها، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 1402041 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 59 ألفا و594 وفاة حتى الأن.// انتهى //08:40ت م0017

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