السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 51 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أنها لم تسجل أي حالة وفاة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282 حالة، مشيرة إلى تماثل 76 حالة للشفاء ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 11 ألفًا و613 حالة.

// انتهى //

08:09ت م

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سيئول 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 12850 .وأفادت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أنها لم تسجل أي حالة وفاة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282 حالة، مشيرة إلى تماثل 76 حالة للشفاء ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 11 ألفًا و613 حالة.// انتهى //08:09ت م0014

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